BIST 1.947
DOLAR 13,71
EURO 15,48
ALTIN 783,01
HABER /  GÜNCEL

Korkutan harita yayınlandı! Türkiye kritik eşiğin çok üzerinde: Sondan üçüncüyüz

Korkutan harita yayınlandı! Türkiye kritik eşiğin çok üzerinde: Sondan üçüncüyüz

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan araştırmada, Türkiye, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile birlikte hava kirliliği açısından sonra sıralarda yer aldı.

Abone ol

Avrupa Çevre Ajansı, bir araştırma yayınlayarak bölgedeki şehirlerde yaşayanların soluduğu havayı karşılaştırdı. Araştırmada, Avrupa’nın en büyük çevresel sağlık riskinin hava kirliliği olduğu belirtilirken aralarında Türkiye ve Kosova gibi ülkelerin de olduğu Avrupa genelindeki ülkelerde yaşayanların büyük çoğunluğunun tehlikeli seviyede hava kirliliğine maruz kaldığı açıklandı.

Havadaki materyallerin 2019’da AB üyesi ülkelerinde 307 binden fazla ölüme sebep olduğu kaydedilirken bölgedeki şehirlerin yüzde 97’sinde havada tehlikeli madde bulunduğu ve yüzde 94’ünde de DSÖ’nün ortalamasından fazla nitrojendioksit yer aldığı duyuruldu. Yapılan yeni araştırmada ise bu seviyelerin düştüğü kaydedildi. Araştırmaya göre, havada tehlikeli madde bulunma oranı yüzde 92’ye inerken nitrojendioksit seviyeleri de gözle görülür bir şekilde düştü.



Hastalıklara yol açıyor
Uzmanlar havadaki bu kirliliğin kanser, kalp rahatsızlıkları ve astıma sebebiyet verdiğinin de altını çizdi. Fakat raporda, Türkiye, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile birlikte hava kirliliği açısından sonra sıralarda yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldürdü! Cezası belli oldu
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldürdü! Cezası belli oldu
NBA'de 76ers, Hornets'ı yendi Furkan Korkmaz 8 sayı attı
NBA'de 76ers, Hornets'ı yendi Furkan Korkmaz 8 sayı attı
Kaçak akaryakıt satışı için denetim sistemi geliyor
Kaçak akaryakıt satışı için denetim sistemi geliyor
Merve Dizdar eşi kim boşandı mı Gürhan Altundaşar'dan neden ayrıldı?
Merve Dizdar eşi kim boşandı mı Gürhan Altundaşar'dan neden ayrıldı?
Diyarbakır'da okul yolu çileye dönüştü! Kayıkla gidiyorlar: Belediye sessiz kaldı
Diyarbakır'da okul yolu çileye dönüştü! Kayıkla gidiyorlar: Belediye sessiz kaldı
Melih Gökçek ve CHP'li Ali Mahir başarır arasında 'bel altı' muhabbet!
Melih Gökçek ve CHP'li Ali Mahir başarır arasında 'bel altı' muhabbet!
Hudut Kartalları Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı
Hudut Kartalları Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı
İstanbul’da korkunç olay babası bıçaklanmış halde bulundu! 2 saat sonra ihbar etmiş
İstanbul’da korkunç olay babası bıçaklanmış halde bulundu! 2 saat sonra ihbar etmiş
Bakan Fatih Dönmez'den kalıcı yaz saatine ilginç savunma: Stresi ve depresyonu engelliyor
Bakan Fatih Dönmez'den kalıcı yaz saatine ilginç savunma: Stresi ve depresyonu engelliyor
Nefise Karatay kiminle evli eşi Yusuf Day kim, ne iş yapar?
Nefise Karatay kiminle evli eşi Yusuf Day kim, ne iş yapar?