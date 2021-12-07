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Melih Gökçek ve CHP'li Ali Mahir başarır arasında 'bel altı' muhabbet!

Melih Gökçek ve CHP'li Ali Mahir başarır arasında 'bel altı' muhabbet!

CHP'nin Mersin mitingiyle ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP milletvekili Ali Mahir Başarır arasında siyasette dilin çukura düştüğü bir polemik yaşandı. Melih Gökçek'in 'palavracı' suçlamasına Başarır, "senin gibi toları..." cevabı verdi.

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Siyasette üslup giderek dibe batıyor. Son örneği Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında yaşandı. "Topçu" tartışması 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Mersin mitingimiz öncesi bir vatandaşımızın feryadı! İşte bu sebeple yüz binler meydandaydı, işte bu sebeple mitingimiz #MilletinSesi oldu!" diyerek bir kadının sözlerinin videosunu paylaştı.

Başarır'ın paylaşımını alıntılayan Melih Gökçek, "Palavracı Ali Mahir... Sen askerliğini topçu olarak mı yaptın?" diye sordu. 

CHP'li Başarır da Melih Gökçek'e 'top' iması yaparak, "Evet Melih'çim topçu olarak yaptım. Senin gibileri çok fırlattım" karılığı verdi.

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