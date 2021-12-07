Elon Musk ile şarkıcı Grimes ile ayrılığın nedeni belli oldu meğer onu daha çok seviyormuş

Şarkıcı Grimes ile ilişkisini noktalayan milyarder Elon Musk, ayrılığın nedenini iş yoğunluğu olarak açıklamıştı. Ancak Grimes yeni şarkısında, Musk'ın sanal oyunları kendisinden daha çok sevdiğini anlattı.

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Milliyet'in haberine göre; Kanadalı şarkıcı Grimes (33) ile üç yıl ilişki yaşadığı, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi, ABD'li milyarder Elon Musk (50) geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı.

Elon Musk ayrılığın gerekçesini, yoğun işleri nedeniyle sık sık ayrı şehirlerde bulunma zorunluluğu olarak açıklamıştı. Ama milyarder bunun yarı zamanlı bir ayrılık olduğunu, 1.5 yaşındaki oğulları X Æ A-Xii için hep görüşeceklerini ve dostluklarının süreceğini de söylemişti.

Ancak aynı zamanda söz yazarı ve albüm yapımcısı olan Grimes, Musk ile ayrılmasının "gerçek nedeni"ni, "Player of Games" (Oyunların Oyuncusu) adlı yeni şarkısında anlattı.

Sanatçı ayrılık acısını ve ilişkisindeki hayal kırıklığını aktardığı şarkısında, ismini vermeden ima yoluyla Musk'ın sanal oyunları kendisinden çok daha fazla sevdiğini dile getirdi.

Aşk geri planda

Grimes, şarkısında "En büyük oyuncuya aşığım ama o her zaman oyunu benden daha çok sevecek" sözlerine yer vererek Elon Musk'ın kendisini bile "unutturacak kadar" oyun tutkunu olmasına atıfta bulundu.

Ayrıca şarkıda "Uzayın soğuk genişliğine yelken açın, aşk bile sizi yerinizde tutamaz" ifadelerini kullanan Grimes, Musk'ın uzay hayalini gerçekleştirmek için işini aşkından önde tuttuğunu da ima etti.

Elon Musk 27 yaşında milyoner olmadan önce video oyunları tasarlıyordu. Milyarder aradan yıllar geçse de "Halo" adlı video oyununu hâlâ tutkuyla oynadığını da söylemişti.