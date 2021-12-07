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Yılbaşı sepetleri de yüzde 40'a yakın zamlandı

Yılbaşı sepetleri de yüzde 40'a yakın zamlandı

Zamlar nedeniyle 31 Aralık 2020'de 175.7 TL'ye dolan bir yılbaşı sepeti 1 yılda yüzde 38.7 oranında zamlandı ve bu yıl sonunda aynı ürünlerin olduğu sepetin fiyatı 243.6 TL'ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 21.3 olarak açıklarken, pek çok ürüne gelen zamlar yılbaşı sepetine de yansıdı.

Zam sonucunda, yalnızca hediyelerinin konduğu sepetin fiyatı da 50 lira oldu. Marketlerin yılbaşı sepetinde, 1 litrelik kola, meyve suyu, gazoz gibi 5 çeşit içecek, 4 çeşit çikolata, 2 çeşit bisküvi, 3 çeşit cips, 2 çeşit kuruyemiş, iki çeşit kahve, naneli şeker ve peçete yer alıyor. 31 Aralık 2020'de 175.7 TL'ye dolan yılbaşı sepetinin maliyeti 243.6 TL'ye yükseldi. Aynı sepet böylece sadece bir yıl içinde yüzde 38.7 zamlanmış oldu.

Sepetler küçüldü

Marketler bu yıl ürünlerin gramajları, markaları ve kalitesinde de değişikliğe giderek, sepetlerdeki maliyeti düşürme yolunu seçti. Yılbaşı sepetinde en fazla fiyatı artan ürünlerin başında kahve, hazır kahve, kuruyemiş, çikolata ve gazlı içecekler geldi.

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