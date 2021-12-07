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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, ''Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik.'' ifadelerini kullandı.

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