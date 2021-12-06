Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'nin ardından Anadolu turuna çıkıyor

CHP ve İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi de Anadolu turuna çıkıyor. Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu gezilerde sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek halkı dinleyecek ve il örgütlerini ziyaret edecek.

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Türkiye genelinde bölgesel mitinglere başlayan CHP ve İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi de sahaya inmeye hazırlanıyor.

T24'ün parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre; bir süredir il ve ilçe kongrelerine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kampanya kapsamında parti yönetimi ile birlikte sahaya çıkacak. Şu an için miting düşünülmediğini, kampanyanın sivil toplum kuruluşu, il örgütleri ve vatandaşla buluşma şeklinde ilerleyeceğini ifade eden yetkililer, kampanyanın sosyal medyadan da destekleneceğini ifade etti. Bir süredir devam eden "Geçim İttifakı" kampanyasını hatırlatan yetkililer, yeni kampanyanın da ekonomi temelli olacağını ifade etti.

Ekonomi ile adalet konuları işlenecek

Kampanya kapsamında vatandaşı dinleyecek olan Karamollaoğlu ve parti yönetimi, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, halkın adalet talebi de işlenecek öncelikli konular arasında yer alacak. STK'lar, il ve ilçe örgütleri ile birlikte esnaf ve vatandaşı ziyaret edecek olan partililer, aynı zamanda çözüm önerilerini de vatandaşa anlatacak.

"Geçim İttifakı"na davet yapılmıştı

Saadet Partisi, daha çok sosyal medya üzerinden yürüttüğü Geçim İttifakı kampanyasında vatandaşın ekonomik sorunlarını işlemişti. Kampanya kapsamında Geçim İttifakı ile ilgili şu değerlendirmeler yapılmıştı:

"Hepimizin ortak bir derdi var. Evlerde kaynamayan tencerenin, ay sonunda gelen faturaların, ağır vergilerin, hayatı yaşanmaz kılan hayat pahalılığının ve ekonomik çıkmazların getirdiği; geçim derdi. Son günlerde iktidarın seçim derdi güderek hepimizi içine çekmeye çalıştığı ittifak gündemini suni buluyor, bu gündeme dahil olmuyoruz. Saadet Partisi olarak ülkemizin asıl meselesi "Seçim değil, Geçim İttifakı" diyoruz. Yaşanan geçim sıkıntısına farkındalık oluşturmak, herkesin sesi olabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek adına Geçim İttifakı kampanyasıyla birlikte; esnafla, işçilerle, işsizlerle, memurlarla, sanayicilerle, çiftçi ve besicilerle, işverenlerle; ülkemizde geçim mücadelesi veren herkesle ittifak yapıyoruz. Görüşü ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun bütün insanlarımızı Geçim İttifakı'na davet ediyoruz."