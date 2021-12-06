Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketine tepki gösterdi. Varank, Kılıçdaroğlu için "85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü El Hareketi yapmadığın kalmıştı" diye konuştu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı el hareketi tartışma yarattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. BakanVarank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü El Hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yaşı 72! En büyük 2. partinin genel başkanı! Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta! Yaptığı hareket bu! Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok!"