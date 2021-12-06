BIST 1.927
DOLAR 13,77
EURO 15,55
ALTIN 789,08
HABER /  GÜNCEL

Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte ne zaman nasıl öldü? Burak Ali Özkan yaşı kaç?

Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte ne zaman nasıl öldü? Burak Ali Özkan yaşı kaç?

TRT 1 ekranlarının tarih kokan sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut'u kimdir, tarihte Şehzade Mahmut hayatı nasıldı? Şehzade Mahmut gerçekte kim oynuyor, Burak Ali Özkan kimdir, yaşı kaç ve dizileri hangisi

Abone ol

TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 5. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her  hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut kimdir, tarihte Şehzade Mahmut hayatı nasıldı? Şehzade Mahmut gerçekte kim oynuyor, Burak Ali Özkanr kimdir, yaşı kaç ve dizileri hangisi

Alparslan Büyük Selçuklu Şehzade Mesud’u kim oynuyor?
Şehzade Mesud; Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Dizide Şehzade Mesud karakterini Burak Ali Özkan oynuyor.

Burak Ali Özkan kim?
Burak Ali Özkan 2013 yılında dünyaya geldi. 8 yaşındaki oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Hekimoğlu dizisiyle yaşadı. Pek çok dizi ve reklamda oynayan Burak Ali Özkan'ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi
Şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da
Yargıtay'dan çalışanlara boş senet imzalatan işverenlere kötü haber
Yargıtay'dan çalışanlara boş senet imzalatan işverenlere kötü haber
İngiltere'yi karıştıran uyuşturucu skandalına Başbakan Johnson'un da adı karıştı
İngiltere'yi karıştıran uyuşturucu skandalına Başbakan Johnson'un da adı karıştı
Karadeniz'de ilk fazda her bir kuyudan 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilmesi bekleniyor
Karadeniz'de ilk fazda her bir kuyudan 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilmesi bekleniyor
Irak'ın Rus savaş uçağı yerine Türkiye'den İHA almaya karar verdiği iddia edildi
Irak'ın Rus savaş uçağı yerine Türkiye'den İHA almaya karar verdiği iddia edildi
Erzurum nitelikli göç verirken nitelikli göç almaya başladı! Başkan Mehmet Sekmen duyurdu
Erzurum nitelikli göç verirken nitelikli göç almaya başladı! Başkan Mehmet Sekmen duyurdu
Myanmar'ın devrik liderine hapis şoku! Davada karar çıktı
Myanmar'ın devrik liderine hapis şoku! Davada karar çıktı
İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
Kayseri'de 16 yaşındaki Melik Taha kalp krizinden öldü
Kayseri'de 16 yaşındaki Melik Taha kalp krizinden öldü