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Ünlü bilim insanı uyardı: Yeni pandemi koronavirüsten daha ölümcül olabilir

Ünlü bilim insanı uyardı: Yeni pandemi koronavirüsten daha ölümcül olabilir

İNGİLTERE Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren ünlü bilim insanı Profesör Sarah Gilbert'ten önemli açıklamalar geldi.

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Ünlü İngiliz bilim insanı Profesör Sarah Gilbert, yeni bir virüsün ve hastalığın bütün insanlığı tehdit edebileceğini söyledi.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının arkasındaki isimlerden biri olduğunu söyleyen Gilbert, "Bu bizim hayatımızı etkileyecek son virüs olmayacak" dedi.

BBC'ye konuşan Gilbert, "Gerçek şu ki Kovid-19'dan sonra durum daha kötü olacak. Yeni virüs daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olabilir. Ya da belki ikisi de olabilir" ifadelerini kullandı.

Gilbert, "Aynı sorunların tekrar tekrar yaşanmasına izin veremeyiz ve pandemiye karşı hazırlıklı olmalıyız. Elde ettiğimiz bilgileri ve ilerlemeleri kaybetmemeliyiz" yorumunu yaptı.

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