Karadeniz'de ilk fazda her bir kuyudan 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilmesi bekleniyor

KARADENİZ'de keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda her bir kuyudan 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilmesi bekleniyor.

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Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, 2020 yazında Karadeniz'de 540 milyar metreküplük gaz keşfetti. Yeni keşifler için sondaj faaliyetleri devam ederken keşfedilen rezervlerin ekonomiye kazandırılması için de takvim planlandığı gibi işliyor.

Önümüzdeki yılın ilk döneminde Karadeniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının tamamlanmasıyla beraber Karadeniz doğal gazının 2023'te evlere ulaşması için çalışmalar hızlanacak. Karadeniz'deki gaz rezervinde 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Karadeniz gazı ile Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte biri karşılanacak.