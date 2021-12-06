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Yargıtay'dan çalışanlara boş senet imzalatan işverenlere kötü haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan çalışanlara boş senet imzalatan işverenlere kötü haber

Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay'dan tokat gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, işçiden boş senet alan işverenin iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti.

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Mahkemeye başvuran bir grup işçi, patronlarının işe başlarken kendilerinden boş senet aldığını öne sürdü. Mahkeme, davanın düşürülmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) hukuka aykırı başka bir davranışla iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye mağdurun şikayeti halinde altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verileceği yönündeki yasa maddesi hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Sanıkların şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri ortadadır. Sanıkların eyleminin TCK'nın 119. maddesi kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı tespit edilmeksizin şikayetin süresinde olmadığı gerekçesi ile kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırıdır."

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