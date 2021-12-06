Mustafa Destici'den siyasi partilere ödenecek yardım tutarına tepki

Hazineden siyasi partilere ödenen yardım paralarına, "El insaf, yazıktır günahtır" diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu paraların bütçede kalması gerektiğini vurguladı.

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2022 yılı bütçe yasa teklifinde partilere hazineden ödenecek tutar tartışmalara neden oldu.

2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Partiye aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı ödeme yapılacak. 5 siyasi partiye hazineden geçtiğimiz yıl toplam 481 milyon 790 bin lira ödenirken bu yıl verilecek destek 645 milyon TL olarak belirlendi.