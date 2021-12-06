Mustafa Destici'den siyasi partilere ödenecek yardım tutarına tepki

Hazineden siyasi partilere ödenen yardım paralarına, "El insaf, yazıktır günahtır" diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu paraların bütçede kalması gerektiğini vurguladı.Abone ol
2022 yılı bütçe yasa teklifinde partilere hazineden ödenecek tutar tartışmalara neden oldu.
2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Partiye aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı ödeme yapılacak. 5 siyasi partiye hazineden geçtiğimiz yıl toplam 481 milyon 790 bin lira ödenirken bu yıl verilecek destek 645 milyon TL olarak belirlendi.
Mustafa Destici tepki gösterdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerin hazineden yardım almaması gerektiğini belirtip sitemde bulundu. Hazineden ödenen tutar için, "El insaf, yazıktır günahtır" diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:
"Hazine yardımı kaldırılsın, para bütçede kalsın. Devlet 5 siyasi partiye 2021 yılı için 580 trilyon, 2022 yılı için yüzde 36 artışla 800 trilyon, 2023 seçim yılı, seçim yardımıyla birleşince, 2.5 katrilyon verecek. El insaf, yazıktır günahtır."
HAZİNE YARDIMI KALDIRILSIN, PARA BÜTÇE DE KALSIN— Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) December 5, 2021
Devlet 5 siyasi partiye
2021 yılı için 580 trilyon
2022 yılı için %36 artışla 800 trilyon
2023 seçim yılı, seçim yardımıyla birleşince 2.5 katrilyon verecek..
El insaf, YAZIKTIR GÜNAHTIR.