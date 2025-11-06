BIST 10.971
BBP Genel Başkanı Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

BBP Genel Başkanı Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yargı organlarını hedef alan, üslup sınırlarını aşan söylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza ve hukukun üstünlüğünü temsil eden yargı mensuplarına yönelik bu hakaretler, doğrudan millet iradesine, devletin itibarına ve hukuk devletine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır" ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu etkilemek ve adalet süreçlerini siyasallaştırmak amacıyla yapılan bu tür provokatif açıklamalar toplumda kutuplaşmayı körüklemekten, kurumlar arası güveni zedelemekten ve devlete olan inancı yıpratmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. CHP Genel Başkanını milletin değerlerine saygılı, hukuka bağlı ve sağduyulu bir çizgiye davet ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması adına sorumlulukla hareket etmeye, millet iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."

