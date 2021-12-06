İngiltere'yi karıştıran uyuşturucu skandalına Başbakan Johnson'un da adı karıştı

İNGİLTERE, ülkenin yönetim merkezi olan Westminster Sarayı'nda uyuşturucu izine rastlandığı haberleriyle karıştı. Başbakan Boris Johnson ile kimi bakan ve milletvekillerinin adının geçtiği durum ile ilgili ana muhalefet harekete geçti.

Abone ol

İNGİLTERE'de hükümetin en tepe kadrosunun ofisleri yakınında tuvaletlerin incelendiği ve uyuşturucu madde izine rastlandığı öne sürüldü.

Sunday Times adlı haftalık gazetenin Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofisinin yakınındaki tuvaletler de dahil olmak üzere binada test edilen 12 yerden 11'inde kanıtlar bulunduğuna dair bir soruşturma raporu ülkeyi karıştırdı.

Raporda yerlerin çoğuna yalnızca parlamenterlerin erişebildiği belirtildi, bir milletvekilinin 'bir partide açıkça madde aldığını' gördüklerini söyleyen isimsiz kaynaklara atıfta bulunuldu.

Parlamentoda ana muhalefetteki grubun başkanı olan Lindsay Hoyle, Westminster Sarayı'ndaki uyuşturucu kullanımı iddialarını 'derinden endişe verici' olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili bir milletvekili de binada devriye gezmek için koku hassasiyetine sahip köpeklerin görevlendirilmesini önerdi.