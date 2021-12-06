Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ne partili isim

Cumhuriyet gazetesinde yeni Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın oldu. Kızılyalın'ın CHP ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olması ise dikkat çekti.

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Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde 8 gazetecinin işine son verilmiş, işten çıkarmalara karşı çıkan eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın işine son verilmişti.

Küçükkaya'nın istifasının ardından gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni'nin kim olacağı merak konusu olmuştu.

Aynı zamanda CHP ve Kadıköy belediye meclis üyesi

Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın oldu.

Görevi vekaleten yürütecek olan Kızılyalın'ın CHP ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olması ise dikkat çekti.

Parti gazetesi değiliz deyip, senedi çiğnediler

Öte yandan Cumhuriyet Vakfı senedinin birinci maddesinde “Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir" hükmü yer alıyor.

Hal böyle olunca da bu atama, 'vakıf senedi çiğnendi' yorumlarına neden oldu.