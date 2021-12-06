Meral Akşener-Abdullah Gül iddiası! MHP'li isim dillendirdi

MHP'nin önemli isminden Abdullah Gül'ün olası 2023 adaylığı konusunda çarpıcı iddialar geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Danışmanı Yıldıray Çiçek, Millet İttifakı'nda dengeleri sarsacak bilgiler paylaştı.

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Millet İttifakı henüz adayını resmi olarak açıklamamış olsa da son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki tercihi ise kendisinin aday gösterilmesi yönünde.

Akşener bu kez Gül'e onay verdi

Ancak kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aklındaki "çatı adayının" Abdullah Gül olduğu uzun süredir konuşuluyor. Bilindiği gibi, daha önce, 2018 seçimlerinden Abdullah Gül'ü aday göstermeyi isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu girişimi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e takılmıştı.

Yıldıray Çiçek'ten dikkat çeken yorumlar

Türkgün yazarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek de bu noktada, 2018 yılında yaşanan süreci hatırlatarak 2023 yılında muhalefet cephesinin nasıl kurgulanacağına dair dikkat çekici yorumlar yaptı.

Gül, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası

"Abdullah Gül yine menüye konuldu!" başlığını taşıyan köşe yazısında, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı koltuğundan ayrıldığı günden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu’nun akıl hocası olduğunu belirten Çiçek, 2018 yılında Gül'ün adaylığının önüne geçen Akşener'in de aslında 11'inci Cumhurbaşkanı ile samimi ilişkileri bulunduğunu vurguladı.

"Meral Akşener 2018 yılında Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığını kazanabileceğine %1 ihtimal verseydi o da CHP, HDP, SP yanında bu projeyi kabul edecekti." diyen Çiçek, Akşener'in partisini kurarken Abdullah Gül’den akıl aldığını ve “Bizim partimizi kurarken Sayın Gül ile görüştüm, fikir aldım, tavsiye aldım. Sayın Gül’den ona yakın olan bazı isimleri istedim. Mümkünse partimizin kuruluşunda bulunmalarını istedim. Kendisine karşı kötü hiç fikrim yok” dediğini ifade etti.



Yıldıray Çiçek şöyle devam etti;

"İP’i kurarken Abdullah Gül’den akıl, fikir ve adam alan Meral Akşener’in Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmayacağı gün gibi ortadadır.

Çünkü yine Abdullah Gül üzerinde isim ısındırma, gizli kulisler, propagandalar, güncellemeler yapılmaya başlanmıştır.

Rotayı yeniden Gül'e çevirdiler

Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adamı Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye’de düşünmenin utancını yaşamayanlar, şimdi yine rotayı Abdullah Gül’e çevirmiş durumdadır."

Abdullah Gül’ün adaylığına Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve HDP'nin razı olduğunu, Meral Akşener’in partisini kurarken akıl, fikir ve adam aldığı Abdullah Gül’e bu sefer "yok" diyemeyeceği görüşünü paylaşan Çiçek şunları kaydetti;

"Proje olarak yanyana gelenlerin Abdullah Gül’e karşı çıkma hakkı yoktur. Onların görevi Abdullah Gül ismi dayatılıyorsa kabul etmek ve seçilmesi için çalışmaktır.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yıl önce söylediği “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?” sözü aslında Abdullah Gül’ün hepsine üst akıl vazifesi yaptığını gösteriyor. ABD-İngiltere ekseni öyle istiyor. CHP ve ittifak kuyrukları içindeki Yunanistan-Ermenistan kanalı da buna uyumlu davranacaktır."