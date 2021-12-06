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Kılıçdaroğlu: TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan rakamlar nedeniyle TÜİK'i sert bir dille eleştirdi.

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelerek söz aldı.

Tüik'e yüklendi
Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen ve görüşmeyi reddeden Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirdi.

"Tüik'in verileri doğruysa siyaseti bırakacağım"
Kılıçdaroğlu, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verilerinin yanlış olduğunu söyledi.

CHP Lideri, konuyla ilgili "Herhangi bir bakkala gidin. TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin, ben siyaseti bırakacağım." dedi.

"Allah aşkına bir bakkala gidin sorun"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Aylık enflasyon neymiş yüzde 3,5'muş, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31. Neden? Saraydan rakamı düşük gösterin diye talimat geldi bilmiyor muyuz biz. Bu işin uzmanları oturmuş aylık enflasyon 3,5 değil 9,91 diyor. Yıllık enflasyon yüzde 21 değil yüzde 58,63 diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Gidin Allah aşkına herhangi bir bakkala gidin TÜİK'in söylediği doğrudur desin siyaseti bırakacağım. Bakın bu kadar net ve açık konuşuyorum."

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