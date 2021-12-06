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ABD askerinden Türkiye Suriye sınırında tam teçhizat devriye

ABD askerinden Türkiye Suriye sınırında tam teçhizat devriye

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü PKK bölgelerine yönelik olası operasyon hamlesi gündemdeki sıcaklığını korurken ABD ise terör bölgesindeki faaliyetini artırmaya devam ediyor. PKK'ya destek veren ABD askerleri teröristlerin alanında görüldü.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye destek veren ABD ordusu bölgedeki varlığını ve kuvvetlerini artırıyor. Bölgeye hemen her fırsatta askeri sevkiyat gerçekleştiren ve maddi olarak terör örgütünün finansörlüğünü üstlenen ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini AFP görüntüledi. Türkiye sınırının hemen yanı başında kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren ABD'nin bölgedeki devriye faaliyetleri ile yapılanmaları kameralara yansıdı.

Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendiler

YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden ABD askerlerinin bulunduğu konum Haseke'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alan bölge ve Türkiye sınırına 5 kilometre mesafe uzağında bulunuyor. Bir başka deyişle, ABD ordusu Türkiye sınırın hemen bitişiğinde askeri faaliyetler gerçekleştiriyor.

Tam teçhizatlı ABD askerleri ve zırhlı araçlar

AFP foto muhabiri Delil Süleyman, Malikiye'de devriye gezen ABD askerlerini fotoğrafladı. Fotoğraflarda ellerinde silahlarıyla tam teçhizatlı bir vaziyette yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarptı. ABD'nin şimdiye kadar binlerce teröristi eğittiği biliniyor. Suriye'nin kuzeyinde ABD askerlerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de YPG'ye destek için bulunuyor.

Türkiye, güney sınırındaki YPG'li teröristlere operasyon yapabileceği sinyalini ekim ayı sonunda vermişti. Teröristlere verilen silahlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'in görüşmesinde de gündeme gelmişti.

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