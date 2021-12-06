BIST 1.927
DOLAR 13,80
EURO 15,58
ALTIN 789,25
HABER /  GÜNCEL

Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis gözaltına alındı

YUNANİSTAN'dan Edirne'ye turistik amaçlı kız arkadaşı ile birlikte gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

YUNANİSTAN'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi. Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek
Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek
ABD askerinden Türkiye Suriye sınırında tam teçhizat devriye
ABD askerinden Türkiye Suriye sınırında tam teçhizat devriye
Meral Akşener-Abdullah Gül iddiası! MHP'li isim dillendirdi
Meral Akşener-Abdullah Gül iddiası! MHP'li isim dillendirdi
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş açıklaması
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş açıklaması
Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte ne zaman nasıl öldü? Burak Ali Özkan yaşı kaç?
Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte ne zaman nasıl öldü? Burak Ali Özkan yaşı kaç?
Akça Hatun'un Sultan Alparslan'dan kaç çocuğu var? Sultan Alparslan'ın eşleri
Akça Hatun'un Sultan Alparslan'dan kaç çocuğu var? Sultan Alparslan'ın eşleri
Şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi
Şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da
Ünlü bilim insanı uyardı: Yeni pandemi koronavirüsten daha ölümcül olabilir
Ünlü bilim insanı uyardı: Yeni pandemi koronavirüsten daha ölümcül olabilir
Yargıtay'dan çalışanlara boş senet imzalatan işverenlere kötü haber
Yargıtay'dan çalışanlara boş senet imzalatan işverenlere kötü haber