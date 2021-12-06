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Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek

Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon girecek

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Chelsea'nin Szalai transferini bitirdiğini bildirdi. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon euronun üzerinde kazanç sağlayacağı öğrenildi.

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Sarı-Lacivertliler tarihindeki en büyük oyuncu satışına hazırlanıyor. Macaristan'ın hocası Rossi, Szalai hakkında bombayı patlattı. Calciomercato'ya konuşan Rossi, Chelsea'nin bu transferi bitirdiğini ifade etti.

20 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Szalai transferinden net 20 milyon euro kazanacağı belirtildi. Szalai'nin eski kulübü Limassol'e verilecek sonradan satış payı buna dahil değil.

BONUS MADDELERİ VAR
Sözleşmede çeşitli bonus maddelerinin de olduğu kaydedildi. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, çıktığı maç sayısı gibi kriterlere göre ekstra ödeme yapılacak.

ÜÇLÜ OYNUYOR
Chelsea hocası Thomas Tuchel, üçlü stoperde Szalai'yi sol stoperde görevlendirecek. Sezon sonu Rüdiger'in ayrılacak olmasından dolayı Szalai transferi erkene çekildi.

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