Türkiye 6 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 269 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 42 bin 428'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 611 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75'in altında. Aşı önemini koruyor" değerlendirmesinde bulundu.