Gram altın rekor kırdı 793 lira oldu! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: Altın almalı mı satmalı mı?

Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen yurt içinde dolar/TL’nin yüksek seyretmesiyle rekorunu tazeledi. Gram altın 793 lira olan rekorunu 795 liranın üzerine taşıdı. Çeyrek altın 1300 liraya çıktı. Gram altın şu sıralar 787 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş de yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu.

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Altın yatırımcıları Omicron varyantının ekonomilerde oluşturacağı etkiye odaklanırken bir yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentilerle baskılanmaya devam ediyor.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen yurt içinde dolar/TL’nin yüksek seyretmesiyle rekorunu tazeledi. Gram altın 793 lira olan rekorunu 795 liranın üzerine taşıdı. Çeyrek altın 1300 liraya çıktı. Tam altın ise 5 bin lira barajını da yıktı.

7 Aralık altın fiyatları Gram: 787,85 Cumhuriyet: 5.051,00 Yarım:2.571,00 Çeyrek:1.282,00

Altın almalı mı satmalı mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Bugüne kadar altın için hep ‘alın’ tavsiyemiz oldu. Gidişat belli. Sürekli yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir kur ve altın var karşımızda. Dolar nereye, gram altın oraya” dedi.

İslam Memiş ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ sorusuna cevap arayan yatırımcılara seslenerek, “Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Eğer vatandaşlar kendilerine biraz daha vakit tanıyabilirlerse, o puslu havanın dağılmasını bekleyebilirlerse isabetli bir karar vermiş olabilirler.

"Bir kez daha düşünmeli"

Korku ve panikle işlem yapanlar geçen yıl da bu senaryoyu gördü. Her zaman zarar ederler. Muhtemel bu 13 TL seviyesi üzerinde döviz alanlar, 750 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar bence bir kez daha düşünmeli. Dediğim gibi her şeyin tedbiri mutlaka alınmıştır. Bir şeyler muhakkak yavaş yavaş rayına oturacaktır. Çok karamsar olmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.