Adana'da 123 vatandaşı ağlarına düşürdüler polis harekete geçti

Adana’da 123 vatandaşa yüksek faizle para verip 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine bir vatandaş ihtiyacı olduğu için borç para aldığını ancak çok yüksek faiz uygulandığı için aldığı borcu bir türlü ödeyemediği bu nedenle de icraya verildiğini belirterek şikayette bulundu. Polis bu şikayet üzerine harekete geçti.

Polis yaptığı çalışmada 17 şahsın yüksek faizle bankadan ve kredi kartından para çekemeyecek durumda olan 123 vatandaşı ağına düşürdüğünü ve bunların üzerinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Polis ayrıca zanlıların vatandaşlara zorla senet imzalattığı parayı tahsil edemeyince de icraya verdiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle bugün şafak vakti operasyon düzenledi.

Polis eş zamanlı olarak 20 adrese yaptığı baskında çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.