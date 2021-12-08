Memur ve emekli enflasyon zammı belli oldu! Polis, öğretmen, imam zamlı Ocak 2022 maaşları

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonu ve Ocak 2022'de alacağı zamda. Memur ve memur emeklileri yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinden yaklaşık 2 puan daha fazla zam alacak. Öğretmen, polis, hemşire, kaymakam, doktor, imam, genel müdür ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte Sözcü'nün kuruşu kuruşuna yaptığı hesaplamaya göre zamlı maaşlar...