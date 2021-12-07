Nefise Karatay kiminle evli eşi Yusuf Day kim, ne iş yapar?

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, kuzeni hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu acı paylaşım sonrası Nefise Karatay merak konusu oldu. Peki Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, eşi Yusuf Day kimdir, ne iş yapar?

Abone ol

Sunucu Nefise Karatay'ın kuzeni hayatını kaybetti. Karatay, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan, 1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın kuzeni hayatını kaybetti.

Kuzeninin bilinen bir hastalığının olmadığını belirten Karatay, "Çok ani bir kayıp, şoktayız" diye konuştu.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sunucu, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Çok üzgünüm.. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde. Mekanın cennet olsun Oktay ağabeyciğim.

2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine giren, 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, kızı ve eşiyle birlikte sakin bir yaşamı tercih etti. Maya'nın doğumundan sonra kariyerine ara veren ve tüm ilgisini ailesine yönelten eski manken ve sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Karatay'dan bu kez acı haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden halasının oğlunu kaybettiğini duyurarak acı haberini takipçileri ile paylaştı.