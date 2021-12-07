BIST 1.947
DOLAR 13,71
EURO 15,48
ALTIN 783,01
HABER /  SPOR

NBA'de 76ers, Hornets'ı yendi Furkan Korkmaz 8 sayı attı

NBA'de 76ers, Hornets'ı yendi Furkan Korkmaz 8 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı.

Abone ol

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.

Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.

Grizzlies 5 maçtır hiç geriye düşmeden kazanıyor

Konuk olduğu Miami Heat'i 105-90 mağlup eden Memphis Grizzlies, galibiyet serisini sürdürdü. 5 karşılaşmadır hiç geriye düşmeden kazanan Grizzlies, son 25 sezonda Dallas Mavericks'ten (2008) sonra bunu başaran ikinci NBA takımı oldu.

Grizzlies'i galibiyete, 21 sayı, 8 asistle oynayan Dillon Brooks, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Desmond Bane ve 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza atan Steven Adams taşıdı.

Heat'te Tyler Herro 24 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven de 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 blokla oynadı.

Cedi, son şampiyon Bucks'a karşı 9 sayı attı

Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.

27. yaş gününü kutlayan Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, 8 asist ve Jrue Holiday 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Bucks adına galibiyetin mimarları oldular.

Cavaliers'ta Jarrett Allen'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 124-127 (uzatmada)

Indiana Pacers-Washington Wizards: 116-110

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 103-114

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 90-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 112-104

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 110-121

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 109-97

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-104

Golden State Warriors-Orlando Magic: 126-95

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 90-102

ÖNCEKİ HABERLER
Vurun kardaşlar vurun sloganları Ahmet Hakan'ı korkuttu yeni TBB Başkanı Sağkan'a çağrı
Vurun kardaşlar vurun sloganları Ahmet Hakan'ı korkuttu yeni TBB Başkanı Sağkan'a çağrı
Kaçak akaryakıt satışı için denetim sistemi geliyor
Kaçak akaryakıt satışı için denetim sistemi geliyor
Mersin'de tezgahlar dolup taştı! Balık fiyatları şu an en uygun dönemde
Mersin'de tezgahlar dolup taştı! Balık fiyatları şu an en uygun dönemde
Diyarbakır'da okul yolu çileye dönüştü! Kayıkla gidiyorlar: Belediye sessiz kaldı
Diyarbakır'da okul yolu çileye dönüştü! Kayıkla gidiyorlar: Belediye sessiz kaldı
Hudut Kartalları Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı
Hudut Kartalları Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı
İstanbul’da korkunç olay babası bıçaklanmış halde bulundu! 2 saat sonra ihbar etmiş
İstanbul’da korkunç olay babası bıçaklanmış halde bulundu! 2 saat sonra ihbar etmiş
Bakan Fatih Dönmez'den kalıcı yaz saatine ilginç savunma: Stresi ve depresyonu engelliyor
Bakan Fatih Dönmez'den kalıcı yaz saatine ilginç savunma: Stresi ve depresyonu engelliyor
Nefise Karatay kiminle evli eşi Yusuf Day kim, ne iş yapar?
Nefise Karatay kiminle evli eşi Yusuf Day kim, ne iş yapar?
Olay yeri Malatya! Doğum günü ‘meşalesi’ elinde patladı
Olay yeri Malatya! Doğum günü ‘meşalesi’ elinde patladı
Elon Musk ile şarkıcı Grimes ile ayrılığın nedeni belli oldu meğer onu daha çok seviyormuş
Elon Musk ile şarkıcı Grimes ile ayrılığın nedeni belli oldu meğer onu daha çok seviyormuş