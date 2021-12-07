Vurun kardaşlar vurun sloganları Ahmet Hakan'ı korkuttu yeni TBB Başkanı Sağkan'a çağrı

Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçimlerini Erinç Sağkan'ın kazanmasını bazı avukatlar DHKP-C marşıyla kutladı. TBB 36. Olağan Genel Kurulu’nda yaşananlar Ahmet Hakan'ın gündeminde.

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın seçildiği genel kurulda yaşananlar konuşulmaya devam ediyor.

Sağkan'ın seçimi kazanmasını bazı avukatlar, DHKP-C militanlarının dilinden düşürmediği "Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun" sloganlarını attı.

Tartışılan görüntülere tepki gösteren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında bu durumu değerlendirdi.

Avukatların marş değil hukuk manifestosu ortaya koyabileceğine söyleyen yazar, "Ancak hukukçuların, adalet mücadelesi yapması gereken kişilerin, Barolar Birliği’nin marş söyleyerek coşması, hele içinde “vurun” geçen marşlar söylemesi... Çok büyük endişe kaynağı." uyarısında bulundu.

"Yargı yok linç var"

"Bundan daha büyük bir facia olabilir mi?" diye soran Hakan, "Mahkeme yok, vurma var. Adalet yok, kırma var. Söyletmek yok, çullanmak var. Dinlemek yok, yüklenmek var. Yargı yok, linç var. Böyle hukukçuluk olur mu Allah aşkına?" ifadelerine yer verdi.

Sağkan'a çağrı

Yeni başkan Seçilen Sağkan'a seslenen yazar, yazısını şu sözlerle tamamladı:

Kendisinden ilk icraat olarak ise... Şöyle bir açıklama bekliyorum: “Bizim yolumuz devrim yolu değildir, bizim yolumuz hukuk yoludur. Bizim vurmayla kırmayla işimiz olmaz, bizim ancak adaletle işimiz olur. Bizim işimiz marş söylemek değil, bizim işimiz adalet bayrağını yükseltmek.”