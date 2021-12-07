Doğu Perinçek'in partisi bölündü! Sosyalist Cumhuriyet Partisi kuruldu

Doğu Perinçek'in partisi Vatan Partisi bölündü. Vatan Partisi'nden istifa eden Doğu Perinçek'in eski yol arkadaşları Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurduklarını açıkladılar.

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Doğu Perinçek'in partisi Vatan Partisi bölündü. Vatan Partisi'nin önde gelen isimleri partiden istifa ederek yeni parti kurdular. Milli Demokratik Devrim Hareketi adı altında çalışmaya başlayan Doğu Perinçek'in eski yol arkadaşları Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurduklarını açıkladılar.

Parti kurucularının önemli kısmını Doğu Perinçek'in genel başkanlığındaki Vatan Partisi'nden ayrılanların oluşturduğu yeni partide 68 gençlik hareketinden, işçi ve memur mücadelesinden kişiler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer aldı.

Yeni partinin kurucuları arasında Perinçek’in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin'in isimleri dikkat çekti.

Vatan Partisi’nde, genel başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik ve genel başkan vekilliği gibi önemli görevlerde bulundan Mehmet Bedri Gültekin kurucu listede yer alırken yine Vatan Partisi’nde Merkez Karar Kurulu üyeliği ve İşçi-Sendika Bürosu yöneticiliği, Aydınlık gazetesinde Emek sayfasının köşe yazarlığını yapmış olan Mehmet Akkaya da yer aldı.