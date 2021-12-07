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İngiltere Başbakanı polis kılığında denetime çıktı: sürekli hapse koyamayız

İngiltere Başbakanı polis kılığında denetime çıktı: sürekli hapse koyamayız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında narkotik polisi ile birlikte ülke çapındaki uyuşturucu denetimine katıldı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında ülkedeki uyuşturucu madde satışı yapan suçluları tespit etmek için narkotik polisi ile denetime çıktı. Bu sabah erken saatlerden itibaren uyuşturucu operasyonu için polisle beraber Liverpool'da denetime çıkan Johnson, ülke çapında faaliyet gösteren binlerce uyuşturucu çetesinin faaliyetlerini sona erdirmeyi hedeflediğini aktardı.

Verilere göre ülkedeki 300 binden fazla suçun uyuşturucu kullanıcıları yüzünden işlendiğinin ortaya konduğunu söyleyen Johnson, "Rehabilitasyonu arttırmamız gerekiyor. Uyuşturucu suçlularının hayatı kaotik ve onları buradan çıkarmamız gerekiyor. Onları yakaladığımızda sürekli hapse koyamayız, bu bağımlıları rehabilite etmemiz gerekiyor" dedi. Johnson, "Herkesin güvenli bir toplumda yaşamasını istiyoruz. Bu yüzden A sınıfı uyuşturucu kullanan suçlulara karşı daha sert olacağız" dedi.



Cinayet suçlularının yarısı uyuşturucu madde kullanıyor
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İngiltere'de hırsızlık ve soygun da dahil olmak üzere işlenen 300 bin suçun uyuşturucu bağımlılarından kaynaklandığını, cinayet suçlularının yarısının uyuşturucu madde kullandığı belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye 780 milyon poundluk fon
Hükümet, İngiltere ve Galler'de uyuşturucu suçları ile mücadele etmek için 10 yıllık bir plan hazırlanacağını ve bunun için 780 milyon poundluk fon tahsis edileceğini açıkladı. Planın ayrıca, ülkedeki 2 binden fazla uyuşturucu çetesiyle mücadele etmek için 300 milyon sterlin içerdiği belirtilirken, bazı durumlarda uyuşturucu kullanıcılarının ehliyetlerine veya pasaportları el konulacağı aktarıldı.

Uyuşturucu stratejisi açıklandı
Bugün yeni uyuşturucu stratejisini açıklayan hükümet, stratejinin, hayat kurtarmak ve bağımlılığın körüklediği suç döngüsünü kırmak için uyuşturucu bağımlılığının kronik bir sağlık durumu olarak ele alınacağını söyledi. Yeni plana göre hükümet, bağımlılara tedavi ve iyileştirme hizmetleri, fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçları gibi konularda yardımcı olacak.

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