TOGG ABD'de görücüye çıkıyor Sosyal medya hesabından böyle açıkladılar

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG dünya sahnesine ilk adımını ABD'de atacak. TOGG, ocak ayında Las Vegas'ta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda boy gösterecek.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.

Gemlik'teki fabrikada çalışmalar hızlandı

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulacak tesis, akıllı ve çevre dostu unsurları aynı çatı altında buluşturuyor.

TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın inşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor.

Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor.

Gemlik'teki TOGG fabrikasında 14 bin 500 ton çelik montajı yapılan boya tesisinde, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı. Tesisteki üretim hattı boya tanklarının yerleştirilmesi tamamlandı.

Fabrikanın gövde tesisi kısmında da 5 bin 350 ton çelik montajı, 36 bin metrekare çatı panel montajı ve 28 bin metrekare de kör kalıp montajı yapıldı.

Montaj tesisinde ise 7 bin 800 ton çelik montajı, 63 bin metrekare çatı panel montajı, 31 bin metrekare kör kalıp montajı bitirildi.