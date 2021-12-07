Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teoman Duralı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı’nın vefatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

“Prof. Dr. Duralı, yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti”

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı’nın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasiler ve birçok isim başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesna kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Ş. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum Rabbim, mekânını cennet, makamını ali eylesin inşallah." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkemizin değerli bilim ve fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi. Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük bir âlim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekânı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak." paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekânınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.