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Araba fiyatları yükseldi kasım ayında ilan sitelerinde eski arabalara rağbet arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Araba fiyatları yükseldi kasım ayında ilan sitelerinde eski arabalara rağbet arttı

Sahibinden.com'da geçen ay yayından kaldırılan araç kategorisinde 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlardaki artış dikkati çekti.

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sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Kasım Vasıta raporuna göre, geçen ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Vasıta kategorisinin tamamı incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre karavan ilanları yüzde 79, ATV'ler yüzde 51 ve motosiklet ilanları yüzde 24 arttı.

Kasım ayında yayından kaldırılan ilan sayısı ekime göre yüzde 12,6 arttı. Yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarının paylarında düşüş yaşanırken, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlarda artış gözlemlendi.

En çok ilan verilen Clio oldu

Otomobilde en çok ilan verilen marka & model sıralamasında ilk sırada yine Renault-Clio yer aldı. Sıralama, Volkswagen Passat, ve Opel Astra'nın yerini alan Renault-Megane ile devam etti. Ford-Focus ise marka-model sıralamasında 5. sırada yer aldı. En çok ilanı verilen arazi/SUV & pick-up markası değişmedi ve lider Nissan oldu. Nissan'ı, Volkswagen ve Land Rover takip etti.

sahibindex Vasıta raporuna göre, kasım ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31'i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 19,4'ü, 50.001-100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da kasımda ilan bakanların en çok ilgisini çeken markalar son 2 ayda da değişmedi. Sıralama; Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford şeklinde oldu.

Araçlar, en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 17 saniye olarak belirlendi.

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