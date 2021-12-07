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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi

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Emirlik Divanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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