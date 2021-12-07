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Milli piyango yarım bilet fiyatları 2022 ne kadar?

Milli piyango yarım bilet fiyatları 2022 ne kadar?

Aralık ayının ortalarına gelirken 2022 yılı için geri sayım başladı. 2022'ye milyoner olarak girmek isteyen birçok vatandaş milli piyango fiyatlarını merak ediyor. Peki 2022 milli piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç para oldu? Milli Piyango Yılbaşı biletleri millipiyangoonline.com internet sitesinden ve bilet bayilerinden alınabilir.

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2022 yılına girmeye sayılı günler kala birçok vatandaş umutlarını bu yıl da milli piyangoya bağladı. 2022 yılında büyük ikramiye 120 milyon lira olacak. Peki 2022 yılında milli piyango bileti, çeyrek, yarım ve tam bilet kaç para olacak? Yılbaşı biletleri millipiyangoonline.com internet sitesinden ve bilet bayilerinden alınabilir. 

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 540 bin lira olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Yılın son döneminde şansını denemek ve 2022 yılına zengin olarak girmek isteyenler 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango yılbaşı bileti alacak.

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Oynamanın kuralları neler: Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.

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