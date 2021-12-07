3600 ek gösterge kimlere verilecek maaşlara etkisi nasıl olacak son durum

3600 ek gösterge için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu. İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler

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3600 ek gösterge memurlar için kritik bir öneme sahip olacak. 3600 ek gösterge ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" demişti. Konu ile ilgili son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldı. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, maaşlara etkisi ne olacak?

Ek göstergenin maaşa etkisi nedir: Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği, sadece doktorları değil tüm sağlık personeli ve kamu personelini kapsayacak zam düzenlemesinin yapılacağını duyurdu.

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.