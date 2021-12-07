79 milletvekili bir yıl hiç çalışmadı işte o isimler

69’u AK Parti’li 79 milletvekili, TBMM çalışmalarına hiç katılmadı. Milletvekilleri, kanun teklifi ve önerge hazırlamadı, Genel Kurul’da ya da komisyonlarda konuşmadı. Bu isimlerin 21’i ise en son 2018’de Meclis çalışmalarına katkıda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sistemi’ne geçişle birlikte yasama yetkisinde milletvekillerinin performansları tartışma konusu oldu.

Çoğunluğu iktidar partisinden onlarca milletvekili bir yılı hiçbir şey yapmadan tamamladı. İstifa ve ölüm gibi nedenlerle 600’den 582’ye gerileyen 27’nci dönem milletvekillerinin önemli bir bölümü senelerdir yasama faaliyetlerine katılmıyor.

Birgün gazetesinin haberine göre AK Parti’lilerin çoğunlukta olduğu 79 milletvekili, 2021’de hiç kanun teklifi hazırlamadı. Araştırma, soruşturma, genel görüşme, soru önergesi gibi yürütmeyi denetleme yöntemlerine de başvurmayan milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda da hiç söz almadı.

2021 yılının çalışmayanları

AK Parti

Ahmet Zenbilci, Fatih Şahin, Hacı Turan, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Mustafa Köse, Seda Nur Çelik, Adil Çelik, Fetani Battal, Selim Yağcı, Ferdi Berdibek, Osman Mesten, Ebubekir Bal, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Tolga Ağar, Selami Altınok, Emine Nur Günay, Hacı Osman Akgül, Husret Dinç, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Uğur Gözgöz, Recep Özel, Ahmet Mücahit Arınç, Canan Kalsın, Mehmet Doğan Kubat, Nurettin Canikli, Binali Yıldırım, Alpay Özalan, Hamza Dağ, Recep Şeker, Hakkı Köylü, Taner Yıldız, Gülay Samancı, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Cengiz Demirkaya, Mehmet Yavuz Demir, Mehmet Emin Şimşek, Şenel Yediyıldız, Hayati Yazıcı, Osman Ören, Ahmet Akay, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, Rizgin Birlik, Adnan Günnar, Meliha Akyol, Bekir Bozdağ.

CHP

İlhan Kesici

MHP

Muharrem Varlı, Yaşar Yıldırım, Semih Yalçın Yenilik Partisi • Öztürk Yılmaz Bağımsız • Mensur Işık

Son üç yıldır Meclis çalışmalarına katılmayanlar

AK Parti

Jülide Sarıeroğlu, İlknur İnceöz, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Ahmet Sami Ceylan, Harun Karacan, Alev Dedegil, Aziz Babuşcu, Mehmet Özhaseki, Cemil Yaman, Murat Baybatur, Ergün Taşcı, Muhammed Avcı, Ali İhsan Yavuz, Kenan Sofuoğlu, Eşref Fakıbaba, Mehmet Altay

MHP

Devlet Bahçeli, İsmet Büyükataman CHP

Deniz Baykal (Sağlık sorunları nedeni ile)

Bağımsız

Fatih Mehmet Şeker