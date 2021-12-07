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Bitrota'nın sahibi Antalya'da yakalandı Çok sayıda kişi parasını kaptırdı

Bitrota'nın sahibi Antalya'da yakalandı Çok sayıda kişi parasını kaptırdı

KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürüldü.

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Kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A Antalya’da yakalanmıştı. Kripto para borsası Bitrota’nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişi parasını alamamıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. K.A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.

Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

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