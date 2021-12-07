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PKK'nın itirafçı olan sözde lojistik sorumlusu hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'nın itirafçı olan sözde lojistik sorumlusu hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Parım ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için sanık Parım'a söz verdi.

Son celse adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini hatırlatan Parım, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını belirterek, bu kapsamda lehinde olabilecekler hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Sanık ve avukatının beyanının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Buna göre İbrahim Parım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşma, 8 Mart 2022'ye ertelendi.

İtirafçı olmak istedi

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı Parım, MİT'in operasyonuyla yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından Van'da 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen sokak eylemlerinde yer alan Parım, 2015'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılmıştı.

Hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı çıktı

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunan Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi vererek itirafçı olmak istemiş, 8 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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