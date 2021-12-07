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Hastanede iğrenç olay! 2 doktor, 2 kadın doktora tecavüz etti: Bahaneleri bakın ne

Hastanede iğrenç olay! 2 doktor, 2 kadın doktora tecavüz etti: Bahaneleri bakın ne

Koronavirüse yakalandıkları gerekçesiyle hastanede karantina altında tutulan 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti. Kadınların şikayeti üzerine meslekten ihraç edilen doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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Hindistan'ın Tamil Nasu eyaletindeki bir hastanede yaşanan olay dehşete düşürdü. Hastanede görevli iki doktor, koronavirüse yakalandıktan sonra kendi çalıştıkları hastanede karantina altına alındı. Doktorlar, burada kendi meslektaşları olan iki kadın doktora tecavüz etti. Yatağında yatan erkek doktor karşı taraftaki odada duran kadın doktora seslenerek, telefonunun bozulduğunu ve ailesiyle konuşmak istediğini söyledi. Kadın doktor telefonu vermek için odaya geldiğinde, erkek doktor yatağına yatırıp kadına tecavüz etti.

Diğer erkek doktor ise nefes alamadığını belirterek, nefes egzersizleri konusunda yardım istedi. Koronalı erkek doktora nefes egzersizi yaptırmak için odaya gelen kadın doktor, erkek doktorun tecavüzüne uğradı. Olayların ardından 2 kadın doktor da soluğu hastane yönetiminde aldı. Kadın doktorların hastane yönetimine anlattıkları ışığında hemen soruşturma başlatıldı. Bakanlığın da devreye girdiği olayda, tecavüz suçunu işlediklerine dair kanıt bulunan 2 erkek doktor, meslekten ihraç edildi. İki erkek doktor hakkında işledikleri suçlardan dolayı dava açıldı. Sağlık Bakanlığı, doktorların gereken cezayı alması konusunda olayın takipçisi olunduğunu vurguladı.

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