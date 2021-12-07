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Arakanlı Müslümanlar Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı

Arakanlı Müslümanlar Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı

Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da ordunun 4 yıl önce yaptığı operasyon nedeniyle evlerini terk ederek İngiltere ve ABD'ye sığınan Arakanlı Müslümanlar, Facebook'a dava açtı.

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Arakanlı Müslümanlar, "yaşadıkları kıyım ve şiddetin Facebook platformlarında teşvik edildiğini" ileri sürerek sosyal medya devinden 150 milyar dolar talep etti.

Myanmar'da 2017'de ordunun operasyonunda 10 bini aşkın Müslümanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Facebook, "nefret içeren" yanlış bilgilerin yıllar boyunca platformdan yayılmasını engellememekle suçlanıyor.

Arakanlı mültecilerin bir kısmını temsil eden İngiltere'deki bir hukuk bürosu, Facebook'a bir mektup gönderdi.

BBC'ye de ulaşan mektupta şu suçlamalar yer alıyor:

"Facebook'un algoritmaları Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemini körükledi."
"Şirket, Myanmar'daki politik durumu hesaba katan bir moderasyon ve doğrulama faaliyetine yatırım yapmadı."
"Şirket, Müslümanlara yönelik şiddeti körükleyen hesap ve gönderileri kaldırmakta başarısız oldu."
"Vakıfların ve medyanın uyarılarına rağmen doğru ve zamanında adım atmakta yetersiz kalındı."
Geçtiğimiz ay Meta ismini alan Facebook, suçlamalara henüz yanıt vermedi.

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