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Ayasofya'nın Gli'den sonraki kedisi Kılıç kayboldu

Ayasofya'nın Gli'den sonraki kedisi Kılıç kayboldu

AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nin ünlü kedisi Gli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Pursaklar'dan Ayasofya'ya getirilen 'Kılıç' isimli kedi kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmişti.

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Gli'nin ölümünün ardından 18 Ağustos 2020'de Ayasofya Camii'ne getirilen mavi ve yeşil gözlü kedi 'Kılıç' geçtiğimiz günlerde gizemli şekilde ortadan kayboldu.

Ayasofya'nın kedisi Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine sosyal medyadan "İstanbul Ayasofya'da yaşayan güzel kedimiz kaybolmuştur. Çok endişeli ve üzgünüz. Görenlerin Ayasofya'ya haber vermesini rica ediyoruz" denildi. Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya Camii'nin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

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