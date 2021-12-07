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Bartın'da camide iki kere ezan yerine İstiklal Marşı okundu saygı duruşunda bulundular

Bartın'da camide iki kere ezan yerine İstiklal Marşı okundu saygı duruşunda bulundular

BARTIN Belediyesi’nin telsiz frekanslı hoparlör sistemine giren kişiler, saat 23.55 ve saat 08.35’te İstiklal Marşı çaldı. İstiklal Marşı'nı duyan bazı kişiler, saygı duruşunda bulundu. Belediye, sisteme girenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bartın genelindeki 2 bin hoparlörün 150’sinden, dün saat 23.55 ve bu sabah 08.35 sıralarında İstiklal Marşı çalındı. Bazı vatandaşlar, İstiklal Marşı okunduğu sırada saygı duruşunda bulundu. Bartın Belediyesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından telsiz frekanslı anons sistemine girildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Tarafımızın; bir kamu kuruluşu olarak belediyeye karşı bu şekilde izinsiz ve illegal bir şekilde saldırı ve müdahalede bulunulmasının kabul etmesi mümkün değildir. Bunun yanında, yapılan bu saldırının bir daha ne zaman ve ne şekilde tekrarlanacağı, yapılan bu saldırılar ile neyin amaçlandığı bilinmemekte olup, toplum ve belediye açısından tehlike arz etmesi nedeni ile hukuka aykırı bu müdahalelerin fail ya da faillerinin tespiti ile cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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