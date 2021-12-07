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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk beyin çipi projesi Neuralink'i erteledi

Elon Musk beyin çipi projesi Neuralink'i erteledi

Elon Musk, Neuralink firmasının ürettiği çipin, insan beyni denemelerini biraz daha erteledi.

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ABD'li milyarder Elon Musk, Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Neuralink firmasının ürettiği, bir maymun üzerinde denenmesi ve başarıyla sonuçlanmasının ardından duyurdukları çipin, 2022 yılına kadar insan beynine de yerleştirilebileceğine dair umudunu koruduğunu anlattı.

Umutlandırmak istemem ama

"Omurilik yaralanması olan birinde vücudun tamamının işlevini yeniden kazanmasını sağlamak için Neuralink işe yarayabilir" diyen Musk, "Yok yere sizi umutlandırmak istemiyorum ama her geçen gün bunu yapabileceğimize daha çok ikna oluyorum" ifadesini kullandı.

Musk daha önce de çipin 2021 yılı sonuna kadar deneneceğini söylemişti.

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