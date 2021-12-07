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AK Parti'li Şamil Tayyar iktidarı uyardı: Evdeki tencereyle sınanır

AK Parti'li Şamil Tayyar iktidarı uyardı: Evdeki tencereyle sınanır

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır" görüşünü savundu. Tayyar paylaşımın devamında "Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız." ifadesini kullandı. 

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Fahiş fiyatlar, faiz tartışmaları ve artan dolar kuru gündemdeki yerini korurken AK Parti kurmaylarından ekonomiye dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son dönemde hükümete ekonomiye dair uyarı ve eleştirilerel açıklamalarla öne çıkan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, yeni bir görüş daha yayınladı.  

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikâr. Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor. Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız." ifadesini kullandı. 

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