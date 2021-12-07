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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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