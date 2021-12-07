BAE nerede, başkenti neresi? Birleşik Arap Emirlikleri para birimi ne, hangi emirliklerden oluşuyor?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ekonomik ilişkiler normalleşme sürecine geçmeye başladı. Normalleşme sonrasında BAE içerisinde yer alan emirlikler ve ülkenin para birimi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, BAE nerede, başkenti neresi? İşte ülke ile ilgili detaylar…

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Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında atılan ekonomik adımlar sonrası ülke ile ilgili bilgiler merak konusu olmuştu. İşte BAE ile alakalı bilinmesi gerekenler…

BAE nerede, başketi neresi:

Birlik Arap Emirlikleri Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu bir konumda yer alıyor. Ülkenin başkenti olan Abu Dabi aynı zamanda ikinci büyük emirliği olarak biliniyor.

BAE hangi emirliklerden oluşuyor:

Ülke Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şârika ve Ummül-Kayveyn olmak üzere toplamda 7 emirlikten oluşuyor.

Para birimi nedir: En önemli gelir kaynağı petrol olan ülkede 10 milyona yakın nüfus bulunuyor. Ülkenin para birimi ise BAE Dirhemi olarak kullanılıyor. 7 Aralık 2021 itibariyle 1 BAE Dirhemi 3.73 Türk Lirasına veya 0.27 ABD Dolarına denk geliyor.