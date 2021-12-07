İYİ Partili Koray Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması: Kazanma riski görünen isme evet demiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teşkilatlardan sorumlu yardımcısı Koray Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları hakkında, "İdealist davranmalı, nefis zamanı değil" derken, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil" diyen Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi.

Adaylık tartışması AK Parti organizasyonu

Koray Aydın tartışmalar hakkında, "Adaylık tartışmasını AK Parti'nin siyasi organizasyonu olarak görüyoruz. Çünkü AK Parti bu organizasyonu yaparak adı geçen adaylar etrafında taraftar kümesi oluşmasını sağlayarak yarın olabilecek başka bir aday ile onlar arasında sürtüşme zemini inşa etmeye çalışıyor. Biz kendimizi bu oyunun bu tezgahın dışına çıkardık. İdealist davranmak lazım, nefsi davranacak durumda değiliz. Cumhuriyet ile kazanılmış hakların nasıl ortadan kaldırıldığını gören milyonlarca insan var" dedi.

CHP adaylık tartışmaları

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Biz bu büyük mücadeleye nefsimizi karıştırmayacağız. Bunu da gösterdik, hedefimiz birinci parti olmak, başbakanlığı istiyoruz. Partiler anlaşma yapacaklar cumhurbaşkanı adayı olacak kişi şimdiden yetkilerini azaltıldığını bir yıl veya daha az süre olur onu tartışıp konuşacağız, cumhurbaşkanı görevine devam edeceğini bugünden bilecek. Önceden mukavele yapacağız imzaları atacağız. Toplum önünde 84 milyon önünde akitleşeceğiz, bu akitleşmeye uygun olarak adayın kim çıkacağını biz bilmiyoruz."

CHP liderinin aday olacağı tartışmaları

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Aydın, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, iyi parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.