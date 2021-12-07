İşe başlarken arkadaşları alay etmişti hedefi büyüttü gelecek yıl hedefi 100 ton

Gübre yapımında solucanlara yem olarak hayvan gübresi verdiğini söyleyen Sımak şöyle devam etti,” Birkaç ay güneş altında kuruyan gübreyi, biraz nemlendirerek solucanlara veriyoruz. Haftada bir bu yemi veriyoruz, hayvanlara takviye yem olarak ta meyve kabukları, sebze ve meyve artıklarını veriyoruz. Ayda bir defa solucanların yaptığı gübreyi çıkartıp, satabiliyoruz.”