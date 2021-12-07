İşe başlarken arkadaşları alay etmişti hedefi büyüttü gelecek yıl hedefi 100 ton
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 26 yaşındaki genç girişimci Hüseyin Sımak, kiraladığı çiftlikte solucan gübresi üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor. İlk yıl 25 ton gübre üreten Sımak’ın amacı, gelecek yıl bunu 100 tona çıkarmak.
Siverek ilçesinde ikamet eden 26 yaşında ki Hüseyin Sımak, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yaptığı araştırmalar sonucu, ilçede ve bölgede iyi bir pazar bulabileceğine inandığı solucan gübresi üretmeye başladı.
İlçenin Dicle Mahallesinde kiraladığı 100 metre karelik bir çiftlik evinde üretim yapmaya başlayan Sımak’ın amacı, gelecek yıl 500 metre karelik bir tesis kurarak, daha fazla üretim gerçekleştirmek. İlk yıl 25 ton gübre üreten Sımak’ın amacı, gelecek yıl bunu 100 tona çıkarmak.
Uzun araştırmalar sonucu solucan gübresi üretimine karar verdiğini söyleyen Hüseyin Sımak,” Mantar yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği ve solucan gübresi üzerine uzun araştırmalar yaptım ve en sonunca organik solucan gübresi üreticiliğine karar verdim. Siverek tarıma dayalı bir bölge olduğu için, burada solucan gübresinin gidebileceğine inandım ve yapmaya karar verdim” dedi.
Gübre yapımında solucanlara yem olarak hayvan gübresi verdiğini söyleyen Sımak şöyle devam etti,” Birkaç ay güneş altında kuruyan gübreyi, biraz nemlendirerek solucanlara veriyoruz. Haftada bir bu yemi veriyoruz, hayvanlara takviye yem olarak ta meyve kabukları, sebze ve meyve artıklarını veriyoruz. Ayda bir defa solucanların yaptığı gübreyi çıkartıp, satabiliyoruz.”