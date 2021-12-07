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Gazeteci Mirgün Cabas'a Mehmet Selim Kiraz davası! Karar çıktı

Gazeteci Mirgün Cabas'a Mehmet Selim Kiraz davası! Karar çıktı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edildiği gün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki paylaşımı nedeniyle "Suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanan gazeteci Mirgün Cabas'ın beraatine karar verildi.

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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Mirgün Cabas katılmadı. Cabas'ı avukatı Hüseyin Ersöz temsil etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kendine ait sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde 31 Mart 2015'te paylaşımda bulunduğunu kaydetti. Paylaşım içerikleri incelendiğinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayıyla ilgili olduğu değerlendirilen paylaşımı ile şehit edilme olayının haklı ve meşru gösterilmeye çalışıldığı belirtilerek "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. 

Mirgün Cabas'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise "Müvekkilimizin suç işleme kastı yoktur. Şehit, hepimizin şehididir. Paylaşımının yanlış anlaşıldığı konusunda müvekkil tweet atmıştır. Suçun objektif şartı olan yakın bir tehlike oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Mirgün Cabas'ın beraatine karar verdi.    

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