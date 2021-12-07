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Galatasaray'ın CEO'su Hande Ocak Başev oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'ın CEO'su Hande Ocak Başev oldu

Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı görevini yürüten Hande Ocak Başev, sarı kırmızılı kulübün yeni CEO'su oldu.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı Hande Ocak Başev, mevcut görevlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına İcra Kurulu Başkanı/CEO olarak atanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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